كاميلا كابيلو لأول مرة بشعر قصير.. شاهد الصورة الأولى

رنا صلاح الدين - ظهرت المغنية وكاتبة الأغاني كاميلا كابيلو، البالغة من العمر 23 عامًا في "هافانا" لأول مرة بشعر قصير، في إطلالة تبدو جديدة عليها تمامًا على إنستغرام يوم الخميس (22 أكتوبر). وكشفت الفنانة أن الصورة لم يلتقطها سوى صديقها شون مينديز.

شوهد شون في استوديو في وقت سابق من الشهر، ووصل لاحقًا إلى منزل كاميلا بعد إنهاء عمله. كما أعلن عن بعض الأخبار المهمة وه مشاركتهما معًا بعمل قادم من المتوقع أن يعرض على منصة نتفليكس.

تجدر الإشارة إلى أن شائعات تناولت علاقة كابيلو ومينديز بعد ظهرا سويًا في أحد اللقطات منذ فترة، والتي أثارت دهشة قاعدة كبيرة من متابيعهما، بعد أن شوهدا في مكتئبين في أثناء سيرهما مما إطلالة حزينة، في تناقض واضح مع ما يُنشر عنهما في قصة حبهما التي تجاوزت 5 سنوات.