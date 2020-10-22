الأميرة ديانا تنبأت بمقتلها.. اليكم

رنا صلاح الدين - قبل طلاقها بفترة وجيزة، كانت الأميرة ديانا قلقة من تعرضها للقتل على يد بعض"الأعداء النافذين ومن ذوي النفوذ"، التي وقفت بمواجهتهم خلال فترة وجودها في العائلة المالكة.

يسرد تقرير جديد، أنه لم يكن يخفى على هؤلاء الأعضاء رفيعي المستوى، مدى السذاجة التي كانت تتمتع بها اميرة القلوب الراحلة.

ومع ضغوط ملكية متزايدة من جانب هؤلاء الأعضاء، والتي كانت تزيد من ثقل الموضوع على زواجها، أصبحت الأميرة " في حالة عُزلة كما كانت عرضة للأشخاص الذين أدركوا أنهم يستطيعون التأثير على حالتها النفسية بشكل أو بأخر".

Advertisements

وتشير التقارير التي لا تزال تستهويها الحكايات عن مأساة ديانا التي هزت العالم، أنه بعد وقت قصير من الطلاق، قررت الأميرة التحدث الى الناس بشكل عام عن طريق مقابلة.

قيل في ذلك الوقت أن ديانا اجتمعت ورئيس تحرير صحيفة ديلي تلغراف، ماكس هاستينغز. واسهبت في الحديث عن مؤامرة تُحاك ضدها، لكن هاستينغز لم يصدقها في ذلك الوقت بالاضافة الى صدور تلميحات تشير إلى جنونها أو آرائها الحمقاء وغير المعقولة.

يُشار إلى أن حادث مقتل الأميرة ديانا كان قد أحدث صدمة للملايين، وذلك لغموض الواقعة التي رافقها فيها عماد الفايد حبيبها آنذاك.