النجم الهندي سانجاي دوت يعلن شفائه من السرطان

رنا صلاح الدين - أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة قبل بضعة أشهر، أنه تغلب أخيرًا على المرض، في رسالة وجهها لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه فيها الشكر للمعجبين والعائلة على دعمهم في معركته طوال الوقت.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأربعاء، قال النجم الهندى المخضرم "ن الأسابيع القليلة الماضية من حياته كانت مليئة بالمصاعب لكن الله يعطي "أشد المعارك"لـ"أقوى جنوده". وذلك على حد قوله.

وأضاف "قلبي مليء بالامتنان لأنني أشارككم هذه الأخبار معكم جميعًا اليوم"، وفي بدأ رسالته المنشورة على تويتر قال إنه "سعيد بالخروج منتصرًا من هذه المعركة ويكونه قادرًا على منح [أطفاله] أفضل هدية ممكنة - صحة ورفاهية عائلتنا".

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وتابع دوت قائلًا إنه ممتن أيضًا لطبيبته وفريقها، الذين ساعدوه في محاربة هذا المرض والعودة إلى صحته مرة أخرى. وكتب الممثل: "أنا ممتن بشكل خاص للدكتورة سيوانتي وفريقها من الأطباء والممرضات والطاقم الطبي في مستشفى كوكيلبن، الذين اعتنوا بي جيدًا في الأسابيع القليلة الماضية. أشعر بالتواضع والامتنان".

وأكد الممثل المشهور البالغ من العمر 61 عامًا في وقت لاحق أنه مصاب بالسرطان ونشر هذه الأخبار عبر رسالة فيديو على انستجرام. كما أبلغ متابعيه أنه يخطط لبدء التصوير لفيلمه القادم في نوفمبر من هذا العام.