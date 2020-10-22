شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للنجمة العالمية جينيفر أنيستون لأول مرة منذ 8 أشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون في أحدث ظهور علني لها لأول مرة منذ 8 أشهر، حيث كانت تلتزم بقواعد الإغلاق والتباعد الجسدي من أجل حماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون ظهرت بشكل علني لأول مرة منذ 8 أشهر وهي تدير بعض المهمات في بيفرلي هيلز، حيث كانت مختبئة في قصرها منذ بدء الإغلاق.



أحدث ظهور للنجمة العالمية جينيفر أنيستون

وارتدت جينيفر أنيستون، سروالًا رماديًا وحذاءً مسطحًا أبيض وظلالًا مصممة وكانت ترتدي نظارة شمسية وكمامة من أجل حماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا المستجد.

وشوهدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون آخر مرة علنًا أثناء قيادتها إلى حفل عيد ميلادها الحادي والخمسين في فبراير قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

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ولم تكن جينيفر أنيستون تخرج من منزلها الفخم الذي تبلغ تكلفته 21 مليون دولار في لوس أنجلوس، إلا أنها كانت تتواصل مع جمهورها بنشاط أثناء الحجر الصحي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



النجمة العالمية جينيفر أنيستون

وفي وقت سابق، كشفت النجمة جينيفر أنيستون عن وظيفة غير متوقعة ستتجه إليها حالة الابتعاد عن الفن، ومهنة التمثيل، حين أكدت خلال مقابلة مع الممثل جيسون بيتمان، أنها تحلم بالعمل كمصممة ديكور، حيث تعتبر تلك من أكبر الأمنيات في حياتها التي تحلم بها، وبالتالي ستتخذ تلك الخطوة حالة اعتزال التمثيل في أي وقت.



جينيفر أنيستون

كما فاجأت الجميع خلال مقابلتها الأخيرة بالتأكيد على أنها فكرت بالفعل في الاعتزال خلال العامين الماضيين وتحديدًا قبل مشاركتها في مسلسل "ذا مورنينج شو"، حيث أرجعت أنيستون سر رغبتها في الاعتزال إلى مشروع لم يكتمل شاركت فيه، مما جعلها تعيد التفكير في مهنة التمثيل.