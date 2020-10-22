شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يروج لأحدث أغانيه قبل طرحها "الشرع محللى أربعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حمادة هلال عن أحدث أعماله الغنائية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حينما نشر فيديو من أغنية تحمل اسم "الشرع محللى أربعة"، وعلق علي الفيديو بكتابة: "أغنية جديدة #قريباً"، وتقول كلمات الأغنية خلال الفيديو الذى نشره حمادة هلال: "بهدوء كدة من غير سربعة أنا الشرع محللى أربعة، يعني هعيش في دلع على طول ما أنا أصلى بموت في الشخلعة".

من ناحية أخرى سبق وحل النجم حمادة هلال الجمعة الماضية ضيفًا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، الذى يذاع على قناة الحياة قائلاً: "أنا مبسوط إنى موجود فى أول حلقة فى برنامج واحد من الناس، وده شرف على راسى، وأنا بحبه جدًا، مضيفا: "أنا اتولدت في الشرقية ولكن مش فترة طويلة واتربيت أكتر من 15 سنة فى حى الزاوية الحمرا في منطقة القصيرين، ودى أسعد فترة في حياتى".

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وأكد هلال: "اتعلمت إزاى أكون مسئول عن نفسى وإزاى أحافظ على المبادئ وإزاى تحترم الكبير ولو حد غلط فيك مينفعش ترد عليه وتروح تسأل الكبير واتعلمت فيها أصول الجدعنة".

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.