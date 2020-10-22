شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة لورديانا بطلة فيديو كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية "خدلك باكو" من غناء الفنان إياد جمال، والذي سيتم طرحها قريبًا، حيث سيتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.



الراقصة اودريانا والمطرب اياد



وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.