شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يسخر من تشبيه محمد رمضان بـ مايكل جاكسون (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المعركة التي دارت بين كل من الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى لم تنته بعد منذ إعلان الأخير عن أغنية حملت اسم "نمبر 2"، قبل فترة، حيث سخر رمضان في تصريحات تليفزيونية من تلك الأغنية، حينما سأل عن رأيه فى قدوم الفيشاوى على أغنية بهذا الاسم ثم تبادلا التصريحات التي يبدو أنها لن تنتهي قريبًا.



الفيشاوى يسخر من محمد رمضان

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام فيديو يسخر فيه من تشبيه محمد رمضان بمايكل جاكسون، حيث ظهر في الفيديو المطرب الأمريكي الراحل وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

وكان النجم محمد رمضان قد طرح إعلانًا ترويجيًا من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دبابة" حملت كلماتها رسالة إلى الفيشاوى قال فيها: بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صورة.

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وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللى قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك.

جدير بالذكر، أن رمضان قد علق على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية اللقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال تصريحات إعلامية: "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".