شكرا لقرائتكم خبر عن "تاتو" هايلى بالدوين الجديد يثير الجدل بسبب خاتم سيلينا جوميز.. شوف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من رسم النجمة هايلى بالدوين تاتو جديدًا تخليدًا منها لقصة حبها بزوجها جاستين بيبر، بدأ مرتادو مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة تشبيه التاتو الذى رسمته بالدوين على أصبعها ويحمل حرف الـJ بخاتم الذى كانت ترتديه النجمة العالمية سيلينا جوميز التى عاشت قصة حب لسنوات مع جاستين بيبر.





وجاءت أحد التعليقات على موقع "تويتر" لتتساءل لماذا اختارت هايلى بالدوين أن تكتفى بكتابة أول حرف من اسم بيبر على هذا الإصبع مثلما كانت ترتدى سيلينا خاتمها، بينما علق آخرون أنها قصدت ذلك بهدف تقليد سيلينا التي كانت تفضل ذا الخاتم.

وكان الخاتم الذى حمل حرف J قدمه جاستين بيبر لسيلينا جوميز عام 2012 وكان "خاتم الوعد" وهو ما جعل التكهنات تنتشر بسرعه كبيرة حول خطبة بيبر وجوميز سرا.

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يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على زواج هايلى بالدوين وجاستين بيبر فإن شائعات توتر العلاقة تلاحقهما باستمرار، فقد قرر نجم البوب الشهير جاستين وهايلى الحفاظ على علاقتهما متجددة من خلال التوجه إلى المدينة فى مسقط رأسهما فى لوس أنجلوس لقضاء وقت ممتع هناك، ولتوثيق الزوجان لـ"موعدهما" الرومانسى التقط بيبر وهايلى سلسلة من الصور ونشرها النجم الشهير على صفحته الشخصية على موقع " Instagram " ليراها 148 مليون متابع.

كما كشفت هايلى بالدوين مؤخرًا عن عدد من الصور التى جمعتها بجاستين بيبر وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" حيث ظهرت بالدوين ذات الـ23 عاما خلال إعدادها لوجبتهما المفضل وهى البيتزا التى يتناولها الزوجين مرة واحدة خلال الشهر التزاما بنظام الحمية الذى يتبعاه ، حيث علقت هايلى على الصورة فكتبت : " ليلة البيتزا عندنا واحدة فى الشهر".

ويبدو أن صور البيتزا التى نشرتها هايلى بالدوين كانت شهية بالنسبة للكثير من مشاهير العالم، فعلق أغلبهم على الصور وكأنهم يدعون انفسهم للعشاء مع الزوجين، ومن أبرز هؤلاء النجوم هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها ستأتى لهم الشهر المقبل " ، اما تايلور هيل فأكدت أنها بجاحة للبيتزا الآن .