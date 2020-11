شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو التشويقى لفيلم "The Prom" للنجمة ميريل ستريب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "The Prom"، الفيديو التشويقي الدعائي للفيلم الذي من المقرر عرضه في 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية، والفيلم أخرجه ريان ميرفي، ومقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

وكشف الفيديو التشويقي لفيلم "The Prom"، الملامح الأولى للفيلم المرتقب، حيث يحكي قصة فرقة من المسارح المهووسة بذاتها، ويشارك فيه ميريل ستريب، وجيمس كوردن، ونيكول كيدمان، وأندرو رانيلز - الذين ينحدرون إلى بلدة صغيرة محافظة في ولاية إنديانا لتولي قضية إيما (جو إيلين بيلمان)، وهي فتاة في المدرسة الثانوية تريد أن تأخذ صديقتها أليسا (أريانا ديبوس) إلى الحفلة الراقصة، حسبما ذكرت مجلة " Entertainment Weekly".

ويعرض المقطع الدعائي الرباعي الأساسي لنجوم برودواي المغمورين الذين يجعلون حفلة إيما قضيتهم، بالإضافة إلى جعل مجتمع مدرسة إنديانا في قلب القصة، بما في ذلك والدة أليسا رئيسة رابطة الآباء والمعلمين.

فيلم The Prom

وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن الفيلم الموسيقي "The Prom" الذي تلعب فيه ميريل ستريب ونيكول كيدمان وجيمس كوردن دور البطولة، من المقرر عرضه في 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية. والفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.



جانب من الفيلم

ويشار إلى أن ميريل قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ميريل هو "Mamma Mia" الذى تم تقديم جزأين منه، الجزء الأول كان عام 2008 و هو "Mamma Mia"، في حين تم إطلاق الفيلم الثاني وهو "Mamma Mia! Here We Go Again" عام 2018.