شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تتألق فى فستان مُزين بالأسود والأحمر بلوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة العالمية الكوبية آنا دي أرماس الأضواء بعدما شوهدت مرتدية فستانًا منقطًا باللونين الأسود والأحمر خلال توجهها إلى سيارتها بعد اجتماع عمل حضرته في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الممثلة العالمية الكوبية البالغة من العمر 32 عامًا، استعرضت مهاراتها في تنسيق ألوان ملابسها خلال اجتماعات العمل التي تعقدها بشأن فيلمها الجديد " Blonde" الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام 2021.



آنا دي أرماس تتألق في فستان مُزين بالأسود والأحمر

كما حرصت الممثلة آنا دي أرماس على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم.

وأكملت آنا دي أرماس مظهرها بزوج من الأحذية السوداء التي تصل إلى الركبة تقريبًا، إضافة إلى ساعة بيضاء على معصمها الأيمن وسترة سوداء ملفوفة حول خصرها.

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الفنانة آنا دي أرماس تتألق في فستان مُزين بالأسود والأحمر

وتشارك النجمة العالمية في فيلم " Blonde" المقتبس من رواية جويس كارول أوتس، حيث تدور قصته حول تاريخ خيالي للحياة الداخلية لمارلين مونرو، مع طاقم يضم أيضًا أدريان برودي ، وسارا باكستون ، وبوبي كانافال ، وغيرهم.





وتعد النجمة آنا دى أرماس واحدة من أصغر نجمات هوليود اللاتى ينتظرهن مستقبل كبير، حيث تمكنت خلال أعمالها السابقة من خطف الأنظار لموهبتها، ومن المنتظر أن تتمكن من إثبات نفسها أكثر مع عرض فيلم لا وقت للموت آخر جزء فى سلسلة جيمس بوند الذى سيعرض فى شهر نوفمبر المقبل.