شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صورة نادرة مع والدها بخمسينيات القرن الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عن صورة جديدة نادرة جمعت دلوعة السينما المصرية، مع والدها المهندس الراحل أحمد كمال الدين محمد شاكر، ترجع لفترة الخمسينيات من القرن الماضى.



شادية مع والدها

وكان والد الفنانة الراحلة يعمل مهندسا زراعيا، وكانت دائما ما تقول عنه شادية، إنها تعلمت منه الحنية والشخصية القوية، وإنه لم يكن يعلم فى البداية أن ابنته يمكنها أن تغنى أو تمثل وهى صغيرة، لكن حينما شاهدها كان من أوائل المشجعين لها وجعلها تتعلم الموسيقى وكان يرافقها ويذهب معها إلى الاستديوهات، فكانت شادية تحبه كثيرا، كما أضافت أيضا أنها أخذت منه الصوت الجميل وتعلمت منه الغناء.

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واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة، وكان آخر هذه الصور التى جمعتها مع الفنان منير مراد، من كواليس تصوير فيلم "أنا وحبيبى"، الذى تم عرضه منذ أكثر من 67 سنة وتحديدا يوم 30 مارس عام 1953، ويعتبر هذا هو الفيلم الوحيد الذى ظهرت فيه شادية باسم "شادية"، وهو الفيلم الوحيد أيضا الذى جمع بينها وبين الفنان منير مراد.

فيلم أنا وحبيبى، بطولة شادية، منير مراد، زينات صدقى، عبد السلام النابلسى، توفيق الدقن، سناء جميل، زينات علوى، رياض القصبجى، رجاء يوسف، شفيق نور الدين، محمد التابعى، مى مدور، محمد شوقى وغيرهم من الفنانين، من تأليف منير مراد، حوار السيد بدير، سيناريو وإخراج كامل التلمسانى.