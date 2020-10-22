شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر فى وصلة تمرينات من داخل الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفنانة نجلاء بدر من الفنانات اللاتي تهتم بممارسة الرياضة بصورة كبيرة، حيث تشارك متابعيها من وقت لآخر بصور لها أثناء التمرين، كما حصل مؤخرًا حينما شاركت متابعيها بفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيهما أثناء تمرينها بصورة كبيرة، من داخل أحد الجيمات، وعلقت على الفيديو بكتابة: ليس الهدف من الرياضة فورمة جديدة، ولكنها اسلوب حياة"، فى إشارة إلى أهمية الرياضة فى حياتها.



نجلاء بدر اثناء تمرينها

وكانت كشفت الفنانة نجلاء بدر، في وقت سابق من الشهر الجارى أنها أجرت مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شعرت مؤخرا ببعض التعب، وظهرت أعراض منها السعال، حيث نشرت على حسابها على "انستجرام"، صورة نتيجة المسحة، وعلقت عليها، "أول مرة أعمل تحليل covid 19 والحمد لله طلعت سليمة.. النتيجة سالبة.. كان عندى كحة ناشفة بس وبعد التحاليل والإشاعات كلها.. والكحة فكت بعد العلاج.. الحمد لله طلعت حساسية صدرية وأنا عندي حساسية من زمان بس قلقت.. خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر".

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نجلاء بدر تتمرن

من ناحية أخرى بدأت نجلاء بدر تصوير مشاهدها فى حكاية "أبيض وردى" أو "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى للحكاية حتى الآن، وتقدم نجلاء بدر شخصية والدة جميلة عوض خلال الأحداث التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

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وتسجل حكاية "أبيض وردى" العمل الثانى الذى يجمع نجلاء بدر وجميلة عوض بعد مسلسل "جريمة شغل" الذى تم تقديمه فى عام 2016، وكذلك المرة الثانية التي تجسد فيها نجلاء بدر والدة جميلة عوض بعدما قدمت هذا الدور في نفس العمل الذى شارك فى بطولته قصى خولى، منى واصف، أمل عرفة، جيسى عبده، نادين الراسى، فراس سعيد.