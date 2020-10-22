شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تخطف الأنظار مع صديقها إميليو فيتولو في أحدث ظهور لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كاتى هولمز الأنظار أثناء خروجها مع صديقها إميليو فيتولو جونيور في مدينة نيويورك الأمريكية، في الآونة الأخيرة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذلك بعد انتهاء علاقتها مع جيمي فوكس في وقت سابق من هذا العام.

وظهرت النجمة العالمية كاتى هولمز متألقة في معطف أزرق داكن ذو أكمام مكبلة وقبعة سوداء اللون إلى جانب حذاء أسود، كما حرصت على ارتداء كمامة لحماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



كاتى هولمز تخطف الأنظار مع صديقها إميليو فيتولو

الممثلة المولودة في أوهايو لم تخجل من تواجدها مع صديقها الجديد إميليو فيتولو جونيور خلال تجولهما في شوارع نيويورك، حيث ارتدى الشاب البالغ من العمر 41 عامًا قميص رمادي، وبنطال جينز وحذاء أسود.

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كاتى هولمز وصديقها إميليو فيتولو

وتعتبر كاتى هولمز واحدة من أحدث نجمات هوليود اللاتي يعيشن قصة حب، بعدما أعلنت عن وقوعها في غرام شيف في نيويورك خلال الأونة الأخيرة، ففي وقت سابق، شوهد الثنائي اثناء سيرهما في شوارع نيويورك بصحبة والد إميليو فيتولو اسم حبيبها الجديد.

وذكر موقع ديلي ميلي وقتها أن العلاقة بين الثنائي تسير بأفضل شكل ممكن وأن والد الشيف الشهير يسعي لتوطيد قصة الحب أكثر ما بين ابنه وشريكة حياته الجديدة مثلما ظهر خلال تواجده معهما بعد سهرة خاصة قضاها الثنائي معاً.

وكشف موقع " TMZ " أن الرجل هو إميليو فيتولو ، طاهي مشهور في مدينة نيويورك ، "شيف " في مطعم Emilio's Ballato الموجود في سوهو، وهو مطعم إيطالي قديم معروف باسم جلسة المشاهير كون يجتمع به أهم وأشهر نجوم العالم.