تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "فجأة افترقنا" من ألبوم "خليك فولاذى"..فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل نجم الجيل تامر حسني أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

وتقول كلمات الأغنية

فجأه افترقنا وفراقنا

سرقنا من حضن بعض

بعد اتفاقنا و وفاقنا القرب اتغير لبعد

سافر نصيبي بحبيبي

وكأن مفيش بينا وعد

واللي انا رتبته وبنيته

ماتهنتش بيه

قلبي اتلخبط في حساباته

متحير مش لاقي حل

مرمي في سجون ذكرياته

والوحده احساس ممل

نفسي اقابله واشوفه تاني

لو دقيقه على الاقل

كنت بحبه بجد حتى بعيوبه اللي فيه

يا سنين واخداني وكمان واخداه

من بعده بعاني اكبر معاناه

حكاياته معايا انا مانستهاش

والشوق جوايا ناره مابتهداش

من حال الدنيا الغريبه مستعجب اصلها بتغر

مرة قريبه وحبيبه وبعدين تسقي كاسات المر

مش عارف سر التركيبه الخير اكتر ولا الشر

طب هي الايام الحلوه بتجري بسرعه ليه

جايز اكون غلطان مش فاهم

أو جايز جداً اكون صح

جايز من كتر اللي بشوفه وانا بخرج من فرح لجرح

ويا عالم ايه تاني هيجرى دلوقتي أو بكرا الصبح

وازاي هتخلص من خوفي واتغلب عليه

يا سنين واخداني وكمان واخداه

من بعده بعاني اكبر معاناه

حكاياته معايا انا مانستهاش

والشوق جوايا ناره مابتهداش

وكان أعلن النجم تامر حسنى، طرحه لأغنية جديدة بعنوان "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد، "خليكى فولاذى"، حيث نشر تامر مقطع صغير للإعلان عن الأغنية، وعلق عليه: "غدًا إن شاء الله إصدار أغنية جديده بعنوان "فجأه افترقنا"، كلمات محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوى، وإشراف عام سعيد إمام".

وطرح تامر حسنى قبل أيام، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

ونشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "انستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم .