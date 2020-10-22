تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يثير ضجة جديدة بـ "تعدد الزوجات"

عاد الفنان المصري، محمد رمضان، لإثارة الجدل، مجددا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بأحدث أغانيه المصورة.

وطرح رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا له، وهو يجلس داخل سيارة فارهة في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أنه من تحضيرات أحدث أغانيه المصورة "الشرع حلل أربعة".

وأثار اسم أغنية محمد رمضان الجديدة الجدل بين مستخدمي "السوشيال ميديا"، وزعموا أنها تحرض على تعدد الزوجات، خاصة وأن اسم الأغنية مستوحى من جملة يستخدمها كل من يبرر الزواج مرة أخرى.

