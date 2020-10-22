تراند اليوم : فاشينيستا شهيرة بعد طردها من دولة عربية: مصخروني وخرجت دون ملابسي

علقت الفاشينيستا الإيرانية شيرين بهمن، على قرار إبعادها عن الكويت من قبل السلطات الكويتية، موضحة أنها خُدعت عند استدعائها للتحقيق معها. وكان الموضوع مخطط له من قبل حول إبعادها.

كما وأوضحت الإيرانية شيرين بهمن، خلال مقطع فيديو تضمن رسالة صوتية كانت قد تواصلت بها مع المحامية الكويتية دلال المسلم. أنها غادرت جهات التحقيق من غير أغراضها وملابسها منطلقين بها للمطار وكانوا 4 أشخاص خلفها.

وقالت في الفيديو الذي بثّته دلال المسلم من خلال حسابها في تطبيق “سناب شات” أنها لم تقدم على فعل شيء مخل بالآداب العامة، مبينة: “مسخروني قدام الناس ولو دابحة حد ما عملوا معايا كده وكل اللي عملته إني كنت بهز رجلي بالشارع.. روحت التحقيق لقيت ناس ناطريني”.

وتابعت شيرين بهمن: “دخلوني مكان ما بعرفه الله لا يوريك ما لهم حق.. ما تعرفين شو القهر اللي فيني.. كل شيء بيوم وليلة ومن قبل ما أروح وكانوا مخططين لكل حاجة ومخلصين عليّ”.



مؤخرا أبعدت السلطات الامنية في الكويت، الفاشينيستا الإيرانية شيرين بهمن، عن البلاد، بعد ورود عدة شكاوى ضدها تشير إلى مخالفتها الآداب العامة.

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وجاء ذلك نتيجة نشرها صورًا ومقاطع فيديو مخلة بالأخلاق بالآداب العامة في البلاد من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية فانه تم ضبط الإيرانية. ومن ثم اقتيادها للتحقيق معها على تهمة نشرها لصور ومقاطع مخلة بالآداب العامة.

بينما أكد مصدر أمني مطلع أن الأمن الجنائي في الكويت أوقف الايرانية. وتم التحقيق معها على خلفية مجموعة من التصرفات التي وُصفت بـ”المبتذلة”.



وأوضح الصحيفة أنه بعد التحقيق معها تم اتخاذ قرار بإبعادها عن الكويت كإجراء تتخذه السلطات بحق الوافدين ممن يخالفون قوانين البلاد.