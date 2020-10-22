كريم فهمي لـ " حسام غالي" : أشوفك رئيس الأهلي

نشر الفنان كريم فهمي صورة مع صديقه لاعب الأهلي السابق حسام غالي بمناسبة ، عبر موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " ، يهنئه بمناسبة عيد ميلاده. وكتب فهمي معلقاً : "عيد ميلاد سعيد يا حُس، وعقبال ما أشوفك رئيس النادي الأهلي بس بعد شوية عشان بيبو، كل سنة وأنت طيب يا كابيتانو". رئيس النادي الأهلي بس بعد شوية عشان بيبو، كل سنة وأنت طيب يا كابيتانو".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري. محمود ياسين، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري.

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