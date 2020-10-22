مفاجأة .. بالفيديو .. نجوم الأهلي والزمالك في برومو كليب "تاني راجعين" لوائل حسين

خطف البرومو التشويقي لكليب "تاني راجعين" للمطرب الشاب وائل حسين أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهور عدد من مشاهير كرة القدم من نجوم النادي الأهلي ونادي الزمالك مجتمعين.

وظهر نجما الأهلي هشام حنفى ومحمد فاروق بصحبة نجما الزمالك جمال حمزه كريم شحاته يجمعهم المطرب وائل حسين حيث يتضح من برومو العمل تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية. يجمعهم المطرب وائل حسين حيث يتضح من برومو العمل تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية.

تم إطلاق البرومو على يوتيوب وتردد أن فكرة الكليب قام بإعدادها كابتن وليد Advertisements صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين أفراد وجمهور قطبى صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين أفراد وجمهور قطبى الرياضة المصرية.

أغنية "تانى راجعين" لوائل حسين كلمات سعد جوده ولحن مصطفى باجيو وتوزيع عصمت صادق وإخراج ومونتاج: إيهاب جوهر وتم تصوير مشاهده داخل بارك بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة والذي يكشف عن المزيد من تفاصيل مشاركة نجوم الأهلي والزمالك بعمل فني.

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