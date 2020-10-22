جميلة عوض تروج لحكاية "لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا

روجت الفنانة جميلة عوض لحكاية لازم أعيش، من مسلسل إلا أنا، وذلك من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "جميلة" على الصورة:" حكاية لازم أعيش ابتداءً من السبت ٢٤ أكتوبر على DMC ".
حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقاتيختتم بها مسلسل "إلا أنا" قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.
"إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصصوأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جميلة عوض، فيلم بنات ثانوي، الذي تم عرضه في يناير الماضي، وحقق نجاحًا في شباك التذاكر، بطولة جميلة عوض، مى الغيطى، وهنادي مهنا، وهدي المفتي، ومايان السيد، محمد الشرنوبى، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
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