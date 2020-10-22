برومو "أهه أهه" يخطف عشاق أغاني الهضبة بعد أيام من طرحه

تصدر هاشتاج عمرو دياب، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد تخطي مشاهدة برومو أحدث أغانيه "أهه أهه"، المليون مشاهدة في أيام قليلة من طرحه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برومو الأغنية الجديدة مع إشادة عالية وانسجام تام من عشاق الهضبة عبر حساباتهم الشخصية، وأغنية "أهه أهه" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
وتقول كلمات أغنية "أهه أهه": "في حد نشوفو بالعين نبتسم، نسلم والموضوع يتحسم، جمالو بالايد عمرو ما يترسم، ظلم التفاصيل حلوة كثيرة فيه، أهه اههاهه، فرحة حياتي اهه، ما هو دا اللي معاه حبدى، أهه اهه اهه، فرحة حياتي اهه، من ساعة لما عدى، كلو تجنن عليه..".
يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا كليب "أماكن السهر" وظهرت به الفنانة دينا الشربيني، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وتخطى الكليب الـ ١٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
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