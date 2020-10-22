شاهد .. أحدث أغنية لـ " تامر حسني "

طرح الفنان تامر حسني منذ قليل أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" عبر القناة الرسمية لـ " روتانا " علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعدما طرح من قبل كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى". حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى". أغنية "فجأة افترقنا " من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف. يوسف. Advertisements وفى نفس السياق ، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

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