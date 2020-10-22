نتفليكس تطلق البرومو الرسمي لـ ما وراء الطبيعة

أطلقت شبكة نتفليكس العالمية، البرومو الرسمي الأول للمسلسل الجديد "ما وراء الطبيعة"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي من المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل.



وظهر الفنان أحمد أمين، وسط حالة من الغموض أثناء الإعلان وعلقت الشبكة عليه بـ"امشي في اتجاه

خوفك يا رفعت".

المسلسل يشارك في بطولته كل من آيه سماحة، ورزان جمال، وسما إبراهيم، وتولي مهمة إخراجه عمرو سلامة، وتم تصويره على مدار الشهور الماضية في عدد من مواقع التصوير في مصر، ومستوحى عن

سلسلة بنفس الاسم للأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

ويستعرض المسلسل رحلة الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم الذي يتصف بالعند والمغامرة حين تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد التشكيك في قدراته العلمية التي آمن بها طوال حياته، وتبدأ أحداث المسلسل في نهاية فترة الستينيات حين يدخل دكتور رفعت إسماعيل في الأربعينات من عمره ويواجه أحداثا خارقة.