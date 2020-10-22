يحيى الفخراني في كواليس "نجيب زاهي زركش"

شارك الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، جمهوره عبرموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة جمعته بالفنان القدير يحيي بالفخراني ، من كواليس مسلسل "نجيب زاهي زركش" المفترض عرضه في سباق دراما شهر رمضان المقبل. المفترض عرضه في سباق دراما شهر رمضان المقبل. وكتب محمد إبراهيم معلقًا عليها: "شرف كبير لأي ممثل إنه يشتغل مع العظيم دكتور يحيي الفخراني". Advertisements مسلسل "نجيب زاهي زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ويشارك في البطولة كل من هالة فاخر وأنوشكا وأحمد خالد صالح وإسلام إبراهيم ورامز امير وكريم عفيفي وشيرين. من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ويشارك في البطولة كل من هالة فاخر وأنوشكا وأحمد خالد صالح وإسلام إبراهيم ورامز امير وكريم عفيفي وشيرين.

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