نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "مايا" في مقطع الفيديو وهي تتمرن على رقصة على المشاية (تريد ميل)، وتنجو في أخر لحظة من وقعة، معلقة:" وأنا أسير بثقة نحو 2021. الرياضية (تريد ميل)، وتنجو في أخر لحظة من وقعة، معلقة:" وأنا أسير بثقة نحو 2021. https://www.instagram.com/p/CGpsfhmnyo4/?utm_source=ig_web_copy_link Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد، ماجد المصري، حمدي المرغني، أوس أوس، إنجي علي، أشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض. اللبنانية مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد، ماجد المصري، حمدي المرغني، أوس أوس، إنجي علي، أشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بعد نجاتها من حادثة التريد ميل: أسير بثقة نحو عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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