صور.استعدادت ضخمة لافتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ تبدأ أولى ليالية غدًا الجمعة 23 أكتوبر حتى 31 من نفس الشهر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتعقيم للحفاظ على سلامة جميع الحضور.

وبالتزامن مع بدء المهرجان، يواصل القائمون عليه التجهيزات النهائية للمهرجان من حيث التنظيم والشكل الخارجي له، مع وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال أول أيام المهرجان.

الأفلام المشاركة في المهرجان

تشمل الدورة الرابعة من المهرجان، 16 فيلمًا في المسابقة الرسمية للأفلام الرواية الطويلة، ويأتي في مقدمة المشاركين في الدورة الفيلم الفلسطيني "200 متر" للمخرج أمين نايفة، والفيلم كان ضمن الأعمال المشاركة كمشاريع في الدورة الأولى لـ»الجونة»، بالإضافة إلى 6 أفلام شاركت في المسابقة الرسمية للدورة 77 من مهرجان «فينسيا» السينمائي الدولي، والتي أقيمت الشهر الماضي، أبرزهم"احتضار" للمخرج هلال بيداروف، "إلى أين تذهبين يا عايدة" من البوسنة للمخرجة ياسميلا زيانينتش، وا"حارس الذهب" من أستراليا للمخرج رودريك ماكاي، من إيطاليا "الروابط| للمخرج دانيللي لوكيتي.

ومن المغرب، فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخي.

ومن برلين يشارك فيلم "حكايات سيئة" وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا وسويسرا، وشارك في إخراجه الثنائي دامياتو وفابيو دينوسينزو، وحصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو في برلين .

ومن فرنسا يشارك فيلم "تحت نجوم باريس" لكلاويس دريكسيل، ومن روسيا "صبي الحوت" لفيليب يورييف، ومن أورجواي "عام الغضب" لرافا روسو، ومن صربيا «واحة» لإيفان ايتيكتش

ووقع الإختيار من قبل إدارة المهرجان على 3 نجوم لتقديم جوائز الإبداع لهم، وهما الفنان خالد الصاوي، ومهندس الديكور أنسي أبوسيف، ومن فرنسا الممثل الشهير جيرارد ديبارديو.

أعضاء لجنة التحكيم

أما عن لجنة تحكيم المهرجان، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في القاهرة، بدايةً من آسر ياسين ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والسورية كندة علوش والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والمنتجة والمخرجة ماريان خوري ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية.

Advertisements

نجوم حفل الافتتاح

يشارك كوكبة فنية كبيرة من نجوما لعالم العربي في الليلة الافتتاحية للمهرجان وهم"

أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد.

ويحضر، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم

قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، نضال الشافعى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما تحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، سميرة سعيد، أصالة، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، داليا البحيرى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رزان مغربى، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة، ريا أبى راشد.

بالإضافة إلى " أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، أميرة المصرى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، ديامند عبود، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، إنجى أباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامى، سارة عبد الرحمن، محمد على بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجانى، مريم حسن، أميرة سيف، أنسى أبو سيف، محمد محسن، هدى الأتربى، خالد أنور، هدى المفتى، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقى، زينب غريب، مصطفى درويش، كريم سامى، حسن أبو الرووس، ميساء مغربى، سالفة معمار، أصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، سنتيا خليفة، زهرة غندور، فراس سعيد، لينا شماميان".