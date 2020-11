تراند اليوم : سهرة الهالوين برعاية شبكة OSN : أفلام و مسلسلات

أعلنت شبكة OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن جدول حافل بالإثارة والتشويق خلال احتفالات هالوين لهذا العام، حيث ستوفر لمشاهديها من عشاق الرعب والتشويق قائمة خاصّة من أفلام ومسلسلات الرعب مع أمتع العروض الحصرية على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين ليعيشوا تجربة مميزة خلال احتفالات الهالوين.

وتضم قائمة OSN أفلاماً ومسلسلاتٍ تناسب مختلف الأذواق، حيث تحوي أفلاماً كلاسيكية مثل American Nightmares وPet Sematary، وأفلام تشويق حديثة مثل Extra Ordinary، إلى جانب الأفلام القديمة التي يعاد تقديمها بصيغة جديدة كلياً مثل Child’s Play. ولمن لا يحبذون مشاهد الرعب القاسية، تقدم لهم OSN فيلم الرعب الكوميدي The Dead Don’t Die، دون أن ننسى بالطبع مسلسل Supernatural الرائع بجميع أجزائه. وستقدم الشبكة جميع هذه الأفلام والبرامج حصرياً عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

Child’s Play (2019) – يقدم الفيلم حياة عائلة تُرهبها دمية شريرة متطورة تقنياً تحاول تحقيق مآربها بأسلوب إجرامي.

Blood Vessel (2019) – يروي الفيلم قصّة مجموعة من الناجين على قارب نجاة خلال فترة الحرب العالمية الثانية يستغيثون بسفينة ألمانية، ليتضح أنها تعجّ بمصاصي الدماء.

Extra Ordinary (2019) – تدور أحداث الفيلم حول مدربة القيادة الأيرلندية اللطيفة روز التي تشكو الوحدة، التي تضطر إلى استخدام مواهبها الخارقة لإنقاذ ابنة الرجل اللطيف والوحيد مارتن من محاولات أحد مشاهير الروك السابقين لاستغلالها في طقوس شيطانية لإعادة إحياء شهرته.

Ma (2019) – فيلم رعب من بطولة أوكتافيا سبنسر التي تلعب دور امرأة وحيدة تُصادق مجموعة من المراهقين وتسمح لهم بالاحتفال في منزلها، لتبدأ مجموعة من الأحداث الغريبة بالحدوث بعدها، ما يدعوهم إلى التشكيك بصدق نواياها

Queen of Spades: The Looking Glass (2019) – تدور أحداث الفيلم حول شبح ملكة البستوني الشريرة المتعطش للدماء، حيث يستهدف تلاميذ مدرسة داخلية تكتنفها شائعات مخيفة. إذ يدفع فضول مجموعة من الطلبة المراهقين إلى استكشاف أحد الأجنحة المهجورة بالمدرسة ليعثروا خلالها على مرآة مغطاة برسومات غامضة، والتي تهدد حياتهم.

The Dead Don’t Die (2019) – فيلم رعب كوميدي من بطولة بيل موراي وآدم درايفر يتناول قصة مدينة صغيرة هادئة تظهر فيها مجموعة من الزومبي لترهب سكّانها، ومن ثمّ يجتمع ثلاثة رجال الشرطة وامرأة اسكتلندية غريبة الأطوار خبيرة بتشريح الجثث لمحاربة الموتى الأحياء.

A Quiet Place (2018) – فيلم مليء بالتشويق يحكي قصة أفراد عائلة يعيشون حياتهم بصمتٍ تام دائم تجنباً لخطر مخلوقات غامضة تصطاد ضحاياها من خلال اﻷصوات التي يصدرونها. وتحاول إيفلين (إيميلي بلانت) ولي (جون كراسينسكي) إيجاد طريقة لحماية أطفالهم والبحث عن وسيلة لمقاومة هذه المخلوقات.

Black Wake (2018) – تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المتخصصين الذين يجتمعون في منشأة سرية للتحقيق في سلسلة من حوادث الموت الغريبة على طول شواطئ المحيط الأطلسي.

Day Of The Dead: Bloodline (2018) – يروي الفيلم قصّة مجموعة صغيرة من الجنود وخبراء البقاء على قيد الحياة الذين يختبئون داخل ملاجئ تحت الأرض، حيث يحاولون البحث عن علاج لوباء الزومبي الذي تفشى حول العالم.

Karma (1986) – يدور الفيلم حول الخريج الجامعي ماني الذي يجد صعوبة بتأمين مصاريف المعيشة، حينها يعرض عليه حماه وظيفة في تنفيذ أوامر إخلاء البيوت من المستأجرين المتأخرين عن سداد مستحقاتهم. وسرعان ما يجد ماني نفسه مطارداً من طاقة العاقبة الأخلاقية التي تسعى للقصاص منه جرّاء أفعاله.

Killer Night Shift (2018) – يروي الفيلم قصة امرأة حامل طريحة الفراش تتلقى المساعدة من ممرضتين تقدمان لها الرعاية الصحية في المنزل، غير أنها لا تدري أن إحدى هاتين الممرضتين تسعى للانتقام من زوجها عن طريق سرقة طفلهما.

Monster Party (2018) – يتسلل ثلاثة لصوص مراهقين إلى حفلة عشاء في قصر، لكن ما لم يعلموه أن الحفل الذي يستضيف نخبة أفراد المجتمع ليس سوى اجتماع سري لمجموعة من القتلة المتسلسلين.

Seven In Heaven (2018) – يكتشف جود البالغ من العمر ستة عشر عاماً أن جميع مخاوفه صحيحة.

15 موسماً من مسلسل Supernatural (2005) – تدور أحداث المسلسل حول رحلة الأخوين وينشستر التي تقترب من نهايتها في الموسم الأخير حيث يصطادان المخلوقات الخارقة للطبيعة من شياطين وأشباح ووحوش.

Caught (1996) – يدور الفيلم حول زوجين يعملان كصحفيين يدعوان شخصين غريبين إلى قريتهما الهادئة لإجراء مقابلة غير رسمية بعد أن لاحظا نشاطاً عسكرياً غريباً في منطقة قريبة، لكنّ سرعان تتحول تلك المقابلة العادية إلى كفاح مرعب للبقاء على قيد الحياة.

Pet Sematary (1989) – يتحدث الفيلم من بطولة جيسون كلارك وآيمي سيميتز عن الدكتور لويس وزوجته اللذين ينتقلان مع طفليهما الصغيرين إلى ريف ولاية ماين. وبعد موت قطة العائلة، يقومون بدفنها في المقبرة المحلية للحيوانات الأليفة التي يلفّها الغموض، ما يطلق شراً لا يمكن التنبؤ به مع سلسلة حوادث مرعبة.

American Nightmares (1983) – يقوم اثنان من المنحرفين بقرصنة أجهزة الآخرين ثم يتعرضان للقرصنة من قبل مستر ماليفولنت وميستيك ومان اللذين يرغبان بمشاركة سبع قصص مرعبة.