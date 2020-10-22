تراند اليوم : بالفيديو.. محمود الليثي يعلن شفائه وأسرته من فيروس “كورونا”

أعلن الفنان المصري محمود الليثى شفائه وأسرته من فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعدما كان قد أعلن إصابته هو ووالدته وزوجته بالفيروس منذ ما يقرب من أسبوعين.

الليثي حرص على توجيه الشكر لكل من دعمه ودعا له في هذه الفترة الصعبة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري قال: “فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا”.

وأضاف: “الفترة دى فهمتنى حاجات كتير، أن كل حاجة من الممكن تتعوض إلا حب الناس مش ممكن يتعوض أبدا، كان بيجيلى رسايل من ناس ميجمعنيش بيهم أى صلة غير الحب بس.. شكرا لكل شخص حاول يساهم فى تحسن حالتى النفسية”.