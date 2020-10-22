تراند اليوم : الكل يجهز .. تامر حسني يعلن أغنيته الجديدة

أعلن المطرب تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” عن إصداره اليوم أغنيته الجديدة “فجأة افترقنا” من خلال عرض برومو لها، الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذى”، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وكان تامر قد أصدر منذ أيام قليلة أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان “مابطلناش إحساس” وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: “جاور السعيد”، “خليك فولاذي”، “بحبك”، “قد الفراق”، “نفس النهاية”، “كرهتني في الحب”، “دور ع الحقيقة”، “دلوقتي أرتاح”، “أغيب عنك”، و”فجأة”، و”اختراع”، و”تعرف فلان”.