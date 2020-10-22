تراند اليوم : ظهور منطقة حساسة في كليب دنيا بطمة – اتفرج

تلقى جمهور الفنانة دنيا بطمة، صدمة كبيرة بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة أمس، والتي ظهرت فيها في مشاهد شبه عارية تمامًا، كما ظهرت منطقة حساسة منها خلال الفيديو الذي أخرجه زوجها محمد الترك.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على الفنانة التي تعتمد على الإثارة، متهمين إياها وزوجها بتعمد إظهار صدرها بشكل فاضح، مستعجبين من موقف زوجها الذي أخرج الفيديو.

من جهة أخرى، لاحظ متابعو الكليب أن دنيا حاولت تقليد الفنانة إليسا ولكن الكليب كان رديئا من الناحية الإخراجية، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من دنيا ومن رداءة الكليب.

وأصدرت بطمة أمس كليبا جديدا بعنوان “ندمانة” تعاونت فيه مع الفنان إيهاب أمير من ناحية الكلمات واللحن، ومن الناحية الإخراجية اختارت بطمة أن يكون الكليب تحت إدارة زوجها المخرج محمد الترك.