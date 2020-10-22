بلقيس عن ألبومها الجديد:"تقريبا جاهز وراح يكون قوي"

رنا صلاح الدين - تستعد المطربة اليمنية بلقيس، لطرح ألبومها الغنائي الجديد "بلقيس2021" والذي يعد الرابع لها، مؤكدة أن الجمهور سيتفاجئ به، خاصة أن فترة التحضير له استغرق عامين حتى يظهر بشكل يليق بهم.

ونشرت بلقيس، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" توجه فيه الشكر لكل من قدم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، معلنة عن قرب طرح البومها قائلة:"الألبوم الرابع تقريبا جاهز وراح يكون اقوى من الثلاثة اللي قبله بآذن الله.. اشتغلت عليه عامين".

وكانت بلقيس قد أعلنت عن خوضها لتجربة الإخراج للمرة الأولى، من خلال فيديو كليب جديد سيتم عرضه قريبًا، وأيضًا كشفت عن قيامها بالتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة، والتي تقوم بتسجيلها في الوقت الحالي، على أن يتم طرحها للجمهور خلال الفترة المُقبلة.

وكانت قد طرحت بلقيس فتحي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "الحياة حلوة" أو "La VIE Is Good"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث حققت حتى الأن 5 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".