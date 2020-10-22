شاهد.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أحدث ظهور مع هذا الثنائي

رنا صلاح الدين - شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بصورة حديثة استطاعت أن تنال إعجاب الكثير من متابعيه.

وظهر العوضي في الصورة بأحد الأماكن مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء، معلقًا عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مع حبايبي".

احمد العوضي

وخاض الفنان أحمد العوضي، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وجسد خلال أحداث العمل شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

بينما خاضت ياسمين عبد العزيز، الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "ونحب تاني ليه"، رفقة الفنان كريم فهمي وشريف منير، وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين وعلا رشدي.

يذكر إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تزوجت من الفنان أحمد العوضي في عيد ميلادها السابق، وذلك حسب ما صرح به العوضي أثناء ظهوره في أحد البرامج مؤخرا.