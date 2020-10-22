ريبيكا.. عروس تقاتل شبح الزوجة الراحلة

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت دور السينما العالمية والمنصات الرقمية اليوم الخميس عرض فيلم ريبيكا.

الفيلم الذي يتأرجح بين الرومانسية والإثارة، مأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه لدافني دو موريه، صدرت عام 1938، واقتبست منها عدة أفلام ومسرحيات سابقة.

وعلى مدار 121 دقيقة، تدور حبكة الفيلم حول قصة حب رومانسية متقلبة نسجت خيوطها في مونت كارلو بين الأرمل الوسيم ماكسيم دي وينتر «أرمي هامر»، والشابة المتزوجة حديثاً «ليلي جيمس».

تصل الزوجة إلى بيت أسرة زوجها على الساحل الإنجليزي، وتتسم بالحياء وقلة الخبرة والسذاجة أحياناً، لذلك تبدأ في التعرف على حياتها الجديدة وأهل زوجها، ولكن تجد نفسها تقاتل شبح زوجة ماكسيم الأولى الفاتنة والأنيقة ريبيكا، التي تحرص مدبرة منزل ماندرلي الشريرة السيدة دانفرز (كريستين سكوت توماس) على أن يظل يؤرق الوافدة الجديدة.

الفيلم من إخراج بين ويتلي، وسيناريو جين غولدمان وبطولة ليلي جيمس، جين غولدمان، آرمي هامر، كريستين توماس، تيم بيفان، إريك فيلنر، بين وتيلي.