حسن شاكوش يرسب في اختبارات نقابة الموسيقيين.. إليكم السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: فجر الملحن المصري صلاح الشرنوبي مفاجأة بإعلانه عن رسوب مطرب المهرجانات حسن شاكوش في اختبار القراءة، وذلك ضمن اختبار الأصوات الجديدة، أمس الثلاثاء، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

وقال الشرنوبي في تصريحات صحفية، باعتباره عضو لجنة تحكيم اختبارات النقابة، إن شاكوش نجح بموهبته الغنائية في اختبارات اللجنة، حيث حاز صوته على إعجاب الأعضاء دون استثناء، مضيفاً أن المايسترو محمد أبواليزيد طالب شاكوش بقراءة أحد الأسماء من على ورقة، إلا أن الأخير فشل في قراءتها.

وأوضح أن اللجنة قررت استبعاد حسن شاكوش من الاختبارات لعدم إجادته القراءة، لافتاً إلى نجاح المطرب عمر كمال بعد نجاحه في إثبات موهبته الغنائية أمام اللجنة.