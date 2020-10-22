أغنية Blackpink الكورية تحطم رقمًا قياسيًا

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق فيديو كليب أغنية “How You Like That” لفرقة البوب الكورية الجنوبية للفتيات Blackpink، أكثر من 600 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وذلك بعد مرور 117 يوماً من طرح الأغنية المصورة في 26 يونيو الماضي. وحطم هذا الفيديو الرقم القياسي للانتشار في أقصر وقت مقارنة بفيديوهات أغاني البوب الكورية. واحتلت الأغنية المرتبتين الـ 20 والـ 33 في مخطط بيلبورد هوت 100 الأميركي وتصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة على الترتيب. وتم اختيار الأغنية كأفضل أغنية صيفية لهذا العام في حفل توزيع جوائز “إم بي في” للأغاني المصورة، كما تصدرت أغاني الصيف العالمية على اليوتيوب، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية.

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