بول ماكارتني يصدر ألبومًا جديدًا سجله خلال الحجر

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن نجم فرقة “بيتلز” البريطانية سابقاً بول ماكارتني عن أنه سيُصدر ألبوماً جديداً منفرداً “بعنوان ماكارتني 3” يضم أغنيات جديدة وأخرى قديمة أعاد العمل عليها خلال فترة الحجر التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وهذا الألبوم الذي من المقرر أن يطرح في الأسواق في 11 ديسمبر هو الجزء الثالث من ثلاثية كانت باكورتها ألبومه الأول الذي صدر قبل 50 عاماً وحمل عنوان “ماكارتني”.

أما “ماكارتني 2” فصدر بعد عشر سنوات، في عام 1980.

وأوضح النجم في بيان أنه لم يكن يعتزم في الأساس إصدار ألبوم عام 2020، لكنه أشار إلى أن فترة الحجر أتاحت له الفرصة لإعادة العمل على أغنيات قديمة لم تطرح في السوق من قبل، وكتابة أغنيات جديدة.

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وقال: “على مر السنوات، عملت على بعض الأمور، ولكن كنت أفتقر إلى الوقت أحياناً فأتركها غير مكتملة”.

وأضاف أن فترة الحجر التي أمضاها في مزرعته مع العائلة مكّنته من العمل كل يوم في الاستديو الخاص به.

ويتيح “ماكارتني 3” للمستمع اكتشاف مجموعة من الأغنيات غير المعروفة يتولى فيها ماكارتني في وقت واحد الغناء والعزف على البيانو والغيتار والطبول.