جو أشقر بحلقة نارية من “صدى الملاعب” مع مصطفى الآغا

متابعة بتجــــــــــرد: حلقة نارية أطلّ خلالها النجم جو أشقر على الملايين ضمن برنامج “صدى الملاعب” الذي يعرض على شاشة mbc1 يقدّمه الإعلامي الكبير والمحبوب “مصطفى الآغا”، وكان ضيفها أيضاً النجم علاء زلزلي.

بدأت الحلقة بتعريف خاص على طريقة معدّي البرنامج، عن حياة جو أشقر الذي لمع في سماء الأغنية اللبنانية خلال 19 عاماً منذ انطلاقته، تضمّن جولة على أغاني جو مع التركيز على دعم والدته لموهبته والأخذ بيده لبدء مشواره نحو النجومية.

سادت الحلقة أجواء من المرح والفكاهة وتسجيل الأهداف المبطّنة بين جو ومصطفى الآغا، حيث حاول جو تسديد هدفين لإرضاء زوجته فتارةً قدّم لها وردةً وأخرى تمنى أن ترافقه طيلة حياته، إلا أن الآغا كان له بالمرصاد وردّ الأهداف بإعادة سؤال إهداء الوردة 3 مرات مطالباً جو بقول الحقيقة وأخرى تمنى أن يكون الله في عونه ما إذا رافقته زوجته طيلة حياته.

وفي فقرة تشكيل الفرق، اختار جو أشقر فريقه بذكاء وحنكة ضامناً إطاحة الملعب والفوز بالمباراة حيث اختار شقيقه جيهاد حارس المرمى، فهو السند والحارس الاول لمرمى حياته، واختار النجمتان هيفاء وهبي ونيكول سابا على خط الدفاع لأنهما بالتأكيد ستتسببان بإلهاء المهاجمين، أما في خط الوسط اختار النجوم رامي عياش، حاتم العراقي، فارس كرم، راشد الماجد لأن كل واحد منهم له طريقة خاصة بعمله فيضمن أن يلعبوا بين الهجوم والدفاع بحرفية عالية، أما خط على الهجوم فاختار النجمات أحلام وأصالة واليسا ونوال الكويتية، على أنها أقوى فريق هجوم في العالم طالما يلعبن في الفريق نفسه! أما المدرّب هو حسين الجسمي لأنه مايسترو ومليء بالديناميكية والنشاط، وأخيراً الحكم مصطفى الآغا نظراً لموضوعيته وحكمته وحنكته في الادارة.

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أما مفاجأة الحلقة فكانت مقاطع فيديو من أصدقاء جو المقرّبين في كلمة خاصة عنه كلٍ على طريقته، فعكست رولا شامية هضامتها وأثارت حيرة وحشرية مصطفى الآغا بكلمة “يقبرني موداله وألوانه”، أما جو بو عيد فقد عبّر عن علاقته وقربه من جو أشقر على أنه فرداً من العائلة، أما عمق كلمة طوني بارود لمس القلوب ولخّصت شخصية جو أشقر ونجوميته عنواناً للنجاح وفخراً لأصدقائه وللبنان والعالم العربي.

حلقة نارية ومميزة، استحوذ خلالها النجم جو أشقر على أرض الملعب وفاز بامتياز وكانت هدية البرنامج له، رسم بالقهوة من الفنانة السعودية “عهود العبدالله”.