سانجاي دوت.. "فتى بوليوود الشقي" ينتصر على السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكّد نجم بوليوود سانجاي دوت، أنه خرج "منتصراً" من معركته مع السرطان بعد تكهنات استمرت منذ أغسطس الماضي بشأن إصابته بالمرض.



وعبر حسابه على "أنستقرام"، كتب الممثل البالغ 61 عاما الذي شكّلت حياته المضطربة موضوع فيلم سينمائي: "اليوم، بمناسبة عيد ميلاد أولادي، أنا سعيد بأنني خرجت منتصراً من هذه المعركة، وبأنني سأتمكن من أن أقدّم لهم أجمل هدية.. وهي الصحة وسعادة عائلتنا".

ويأتي إعلان "فتى بوليوود الشقي" شفاءه بعد أسبوع من تأكيده إصابته بسرطان لم يحدد طبيعته.

وكان دوت نشر في أغسطس الماضي بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي أفاد فيه بأنه "في استراحة قصيرة للخضوع لعلاج طبي"، مثيراً بذلك مجموعة تكهنات في وسائل الإعلام.





وكان الممثل قد خرج من السجن سنة 2016 بعد 4 سنوات وراء القضبان إثر مسار قضائي طويل.

وقد أدين سنة 2007 بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية بعدما تسلمها من أشخاص ضالعين في الهجمات التي شهدتها بومباي في 12 مارس 1993 وأوقعت 257 قتيلا.





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كذلك، واجه الممثل المولود لأم وأب كانا من أهم النجوم الهنود، مشكلات مرتبطة بتعاطي المخدرات.

وذاع صيت سانجاي دوت في ثمانينيات القرن الماضي مع أفلام الحركة التي كان يخرج مشاهدها الخطرة بنفسه.

وقد اتخذت حياته منحى دراميا مع توقيفه بعد هجمات بومباي.





وبعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، أمضى 18 شهرا خلف القضبان قبل إطلاق سراحه بكفالة سنة 2007 بانتظار حكم الاستئناف، وخُففت عقوبته إلى السجن خمس سنوات في العام 2013 وأعيد توقيفه قبل إطلاق سراحه مطلع 2016 بموجب إطلاق سراح مبكر بسبب حسن السلوك.

وقد تزوج الممثل 3 مرات، وفقد زوجته الأولى ريشا سنة 1996 بعد إصابتها بورم دماغي.

وروى دوت سنة 2018 قصة حياته المضطربة في فيلم بعنوان "سانجو".



