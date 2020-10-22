كريستين ستيوارت مثلية في "Happiest Season"

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بعد تأخر عرض الكثير من الأفلام بفعل جائحة كورونا، أعلنت شركة " Hulu" عن موعد إصدار فيلم Happiest Season التي تلعب فيه الممثلة كريستين ستيوارت دور فتاة مثلية.
في الفيلم الذي سيعرض في 25 نوفمبر المقبل، تتوجه آبي (كريستين ستيوارت)،إلى منزل صديقتها لتناول عشاء عيد الميلاد والتي تلعب الدور ماكنزي ديفيد ولكن الأمور تتشابك بينهما بعد معرفة أن صديقتها لم تعترف لعائلتها المحافظة بانها مثلية.
وكشفت رئيسة شركة تنفيذ العرض بأنها متحمسة لأن Hulu وافقت على العرض كما انها تشعر بالامتنان لانهم أحبوا الفيلم وقصته.
بالإضافة إلى هذا الفيلم ستلعب كريستين دور الأميرة ديانا سبنسر والدة الأمراء ويليام وهاري في فيلم نتفليكس The Crown.
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