شكرا لقرائتكم خبر عن عامر زيان يطرح أغنية "اذكرينى" باللغة العربية الفصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان اللبنانى عامر زيان من التحضير لألبومه الجديد، لكنه تعطل بسبب الأوضاع التي مر بها لبنان من كورونا ثم تفجير مرفأ بيروت، والذى أدى إلى وقف الأنشطة الفنية من حفلات وسفر وتصوير.

وقال عامر: "اكتفيت الفترة الماضية بطرح أغنية "اتغيرت كتير" وهي تتر مسلسل "لو ما التقينا" بطولة الفنان اللبناني يوسف الخال وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان دوغو كيلش وتوزيع موسيقي لناصر الأسعد وتولى إخراجها إيلي رموز، وتابع، استعد لتحضير سنجل جديد لأول مرة أغنى فيها باللغة العربية الفصحى وهي تحمل اسم "اذكريني".

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وأوضح عامر: "أعتبر تلك الأغنية نقلة نوعية في مشواري خاصة أن تصوير الكليب الخاص بها والذى أجهز له مع المخرج حاس غدار سيكون هو الآخر نقلة نوعية مثل الأغنية لأنها ليست أغنية عادية أتوقع أن تضيف لما قدمته خلال السنوات الماضية وهى من ألحان وسيم بستانى وتوزيع موسيقي لناصر الأسعد".