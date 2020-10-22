شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بـ jumpsuit.. وتنصح: أمشوا عشان تخسوا وملهاش علاقة بالسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة فيفى عبده، نصيحة لجمهورها وكل متابعيها بضرورة المحافظة على الرياضة.

ونشرت فيفى عبده، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيفى مرتدية jumpsuit جينز، وقالت في الفيديو: "عاوزه أقولكم المشى مهم جدًا وأي وقت فاضيين امشوا وبلاش تريح عشان تخسوا ويبقى عندكوا لياقة والموضوع ملهوش علاقة بالسن ".

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والفترة الماضية أثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في فيديو جديد لها على حسابها بموقع انستجرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات منها حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

ظهور الفنانة فيفى عبده بالحجاب ليس جديدا عليها، وانما اعتادت على الظهور به سواء على السوشيال ميديا وكذلك أثناء حضورها جنازات الفنانين، حيث ظهرت في فيديو سابق على انستجرام مرتدية الحجاب حيث كانت ذاهبة إلى طبيب الأسنان، ليس ذلك فقط بل وقدمت فيفى العديد من الأدوار التي تطلبت منها ارتداء الحجاب.