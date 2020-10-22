شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تروج لحفلها فى دبى.. وتعلق: حتى نرجع ليالى الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة نجوى كرم، لحفلها الغنائى في دبى يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، وذلك بعد غياب عدة شهور عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم.

ونشرت نجوى كرم، مقطع فيديو تروج للحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليه قائلة: "حتى نرجع ليالى الفرح".

وعبرت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، وأصرت كرم أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة لمقابلتهم من جديد عبر حفل لايف في الهواء الطلق .

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ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى حاليا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس سينيور"، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني ملحم زين.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم نفت ما تردد حول إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت حقيقة الأمرمن خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر عبر تغريدة قالت فيها: "لكل اللى مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أننى بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثرما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".

من ناحية أخرى آثارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة خلال برنامجها الشهيرذا فويس، بسبب تغيير فى شكل ركبتها، ما آثار الكثير من التساؤلات حول إذا كانت قد خضعت لعملية تجميلية فى قدمها.وسرعان ما تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا صور النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حساباتهم الشخصية لمعرفة سبب تغيير شكل ركبتها، وتصدرت نجوى كرم قوائم الأكثر تغريدا عبر تويتر خلال ساعات قليلة من ظهورها.