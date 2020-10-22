شكرا لقرائتكم خبر عن تضحكيلى وتاخدى كام.. شاهد كيف دعمت سمية الخشاب سعد لمجرد فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة سمية الخشاب بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو وهى ترقص على أنغام أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربى سعد لمجرد، وأظهرت رشاقتها وشياكتها فى هذا المقطع، وبرقصها على هذه الأغنية فى الوقت الذى تم فيه إلغاء حفل لمجرد بمصر، تكون بذلك سمية تعلن عن دعمها للمجرد.

فى سياق مختلف تتعاون النجمة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا فى عمل فنى جديد، من المقرر طرحه فى العام المقبل 2021، حيث شارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".

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فى الأول من أكتوبر شاركت النجمة سمية الخشاب فى تحدى الطفولة، حيث نشرت صورة لها قديمة خلال فترة صباها وأخرى حديثة، نالت إعجاب جمهورها وعلقت قائلة: "أنا شايفة إنى كنت جميلة وأنا صغيرة والحمد لله دلوقتى برضة ما زلت جميلة، الحقيقة إن كل مرحلة فى عمرنا ليها جمالها الخاص.. بحبكم".

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب كانت خضعت لجلسة تصوير داخل حمام سباحة من قبل وارتدت عددا كبيرا من الحلى والإكسسوارات الفضية، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة، والتى لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى.