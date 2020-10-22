شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وانتشال التميمى وأمير رمسيس بكواليس التحضير لافتتاح مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا على حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، والتى تنطلق غدا الجمعة الموافق 23 أكتوبر والتي تستمر حتى 31 من نفس الشهر، وظهرت الفنانة بشري رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى بصحبة الإعلامية إنجي علي والإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة في كواليس التحضيرات لحفل الافتتاح.



بشري وانجي علي وهيلدا خليفة



بشري



بشري

كما تداول صور للمخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة، والفنانة بشرى وانتشال التميمي مدير مهرجان الجونة في أحد الاجتماعات النهائية قبل انطلاق الدورة الرابعة للمهرجان غدا.



امير رمسيس



بشري وامير رمسيس



بشري وانتشار التميمي

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

ويلتفت المشاهدين إلى النجوم الحاضرين لحفل الافتتاح، وهو ما يكشفه ”الخليج 365”، حيث يحضر كل من، أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد.

ويحضر، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، نضال الشافعى، محمد جمعة، عمر السعيد.

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كما تحضر عدد من النجمات منهن، يسرا، سميرة سعيد، أصالة، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، داليا البحيرى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رزان مغربى، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة، ريا أبى راشد.

ويحضر أيضًا عدد من الفنانين منهم، أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، أميرة المصرى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، ديامند عبود، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، انجى اباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامى، سارة عبد الرحمن، محمد على بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجانى، مريم حسن، أميرة سيف، أنسى أبو سيف، محمد محسن، هدى الاتربى، خالد أنور، هدى المفتى، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقى، زينب غريب، مصطفى درويش، كريم سامى، حسن ابو الرووس، ميساء مغربى، سالفة معمار، اصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، سنتيا خليفة، زهرة غندور، فراس سعيد، لينا شماميان