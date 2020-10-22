شكرا لقرائتكم خبر عن صور من الطفولة للشباب.. رسالة هند الحناوى لابنتها لينا الفيشاوى بعيد ميلادها الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي رسالة لابنتها لينا الفيشاوي في عيد ميلادها الـ16، ونشرت مجموعة صور لها منذ طفولتها وحتى الشباب، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"كيف يمكن أن تكون قد مرت 16 عامًا منذ أول مرة حملتك فيها بين ذراعي.. أتذكر كل التفاصيل كما لو كانت بالأمس فقط.. في اليوم الذي ولدت فيه ، ولد حب جديد بداخلي .. شرسة ..غير قابلة للكسر حب غير مشروط".



هند الحناوي

وتابعت :"أنا محظوظة جدًا لأن أكون أمك.. أنا فخور للغاية بك.. اعترف أنني كنت أقسى عليك في بعض الأحيان. أعترف أنني دائمًا أضع توقعات عالية جدًا شعرت أحيانًا أنه من المستحيل تحقيقها".



لينا الفيشاوي (1)



لينا الفيشاوي (2)

وأضافت " أريدك أن تحافظ دائمًا على الثقة وتواصلى تجربة أشياء جديدة والتعرف على أشخاص جدد ... فأنت لا تعرفين أبدًا ما هو الباب الذي سيفتح إذا وضعت نفسك هناك.. سترتكبين أخطاء ولكن لا مانع لأن هذه هي الطريقة التي ستتعلمين بها. لقد صنعت بالتأكيد نصيبي منهم وما زلت. لكنهم خلقوا الطريق إلى الحياة المذهلة التي أعيشها اليوم معك".

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واختتمت كلامها قائلة :"بصراحة ، لقد تعلمت منك بالتأكيد أكثر مما علمتك.. لقد علمتني الصبر الغفران.. أنا معجب بقوتك وقدرتك على المضي قدمًا وعدم السماح لأي شخص أو أي شيء بسحبك إلى أسفل.. أتمنى أن يكون عيد ميلادك هو كل ما حلمت به وأعدك بأن يكون عيد ميلاد أكبر بعد انتهاء الإغلاق.. قصتك بدأت للتو ... لا يمكنني الانتظار لأشاهدك تكتبها".



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