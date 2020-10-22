شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتحدى شاكوش بمساندة حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب عمر كمال على صفحته بموقع "انستجرام "مقطع فيديو له مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهما يعلنان عن أحدث إنتاجهما ديو لهما "انتى معلمة"، وأعلنا أنهما سيطرحان الأغنية خلال أيام فى الوقت الذى سيطرح فيه زميله ورفيق نجاحاته السابقة حسن شاكوش ديو جديد بعنوان "سالكة"، لتبدأ حرب المشاهدات بينهما على اليوتيوب.

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كانت هناك أزمة دبت بين مطرب المهرجانات عمر كمال والفنان باسم سمرة، حيث بدأت بعدما وجه عمر كمال التحية للحضور فى إحدى السهرات دون الفنان باسم سمرة والذى أغضبه كثيرًا، ما جعل عمر كمال يوقف الحفل ويوجه التحية الخاصة للفنان باسم سمرة، قائلًا: "يا أستاذ باسم انت أستاذنا كلنا وجزمتك فوق راسى وأقسم بالله أنا ما شفتك وأنا بعتذر لك" وطلب من الحضور التصفيق للفنان باسم سمرة، مضيفًا: "والله العظيم أنت فوق رأسى وأنا مقدرش أزعلك كمان مرة".

وذهب باسم سمرة للمسرح وطلب توجيه تحية لسعد الصغير وأصر باسم سمرة على نزول عمر كمال من على المسرح وأن يوجه التحية لعائلات منطقة الهرم وسقارة كما وجه باسم سمرة التحية لعائلات الهرم والإسكندرية ولحمو بيكا ليرد عليه حمو بيكا: "أخونا الراجل أحلى راجل فى الدنيا" وقام حمو بيكا وسعد الصغير بتقبيل رأس باسم سمرة واعتذرا له بسبب عدم ذكر عمر كمال اسمه.