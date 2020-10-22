بالصور.. رشا مهدي أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "رشا" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقت: "عطلة نهاية أسبوع سعيدة". يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مسلسل "طاقة حب"، وهو من بطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، سامي مغاوري، أحمد صفوت، أنوشكا، جيهان خليل، ومن إخراج أحمد يسري.

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