بعد انفعالها في عزاء والدها.. هذه حقيقة خلاف رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وضحت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنانة رانيا محمود ياسين، بعدما تداول البعض مقطع فيديو للأخيرة من عزاء والدها، تظهر فيه "منفعلة" أثناء حديثها مع ابنة "الجداوي".

وكتبت "أميرة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "من كام يوم اتكتب إن فيه خلاف بيني وبين صديقتي رانيا ياسين، وده مالوش أصل من الصحة، وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدو فيه إن رانيا منفعلة".

وتابعت: "الحقيقة إن رانيا كانت منفعلة علشاني لِما كُتب مش عليا، وأنا ورانيا لسه قافلين مع بعض التليفون وبنسأل بعض وهو إيه اللي بيحصل ده".

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وأعادت الفنانة رانيا ياسين نشر ما كتبته "أميرة" عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وعلقت: "صحيح أنا مش رايقه للرد على اللي اتقال عليا بافتراء الأسبوع الماضي لأن حزني مش مخليني أفكر في حاجة غير بابي، لكن شكرا يا أميرة إنك وضحتي للناس الحقيقة وإني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست وإني ماكنتش زعلانة منك لكن عليكي، ربنا يهدي الناس الغريبة دي".

واختتمت حديثها بآية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة رانيا محمود ياسين وهي منفعلة أثناء حديثها مع أميرة مختار، ورجح البعض أن تكون "رانيا" قد غضبت حينما كتبت "أميرة" عبر صفحتها أن الفنان الراحل كان مصابا بـ"آل زهايمر".