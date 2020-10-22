تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الغسالة" 14 مليون جنيه، وذلك بعد 12 أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 14 مليون 843 ألف 178 جنيه. Advertisements ويتنافس فيلم "الغسالة" مع 3 أفلام أخرى هي "توأم روحي"، "الخطة العايمة"، "زنزانة 7". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار خيال علمي كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام، محمد ثروت.

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