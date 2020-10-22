"آثار جانبية" أحدث عروض مسرح مصر على mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
يقدم الفنان أشرف عبدالباقي وفرقة نجوم "مسرح مصر"، أحدث عروضها "آثار جانبية"، في الثامنة مساء غدا الجمعة عبر قناة "mbc مصر"
مسرحية "آثار جانبية"، تدور أحداثها حول الصراع بين عائلتين في إحدى القرى، للفوز بأحقية كل عائلة في فرض زعامتها وملكيتها للأضرحة الشهيرة بها، وذلك بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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