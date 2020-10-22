تراند اليوم : جراحة خطيرة.. اسئصال ورم من حنجرة مذيعة "العربية"



أعلنت التونسية ريم بو قمرة، مذيعة الأخبار بقناة "العربية" عن خضوعها لعملية جراحية أخيرًا.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "ويومًا ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل، اعتقدته التهاباً، أخذت ما تيسّر من المشروبات وما اعتقدت أنه يساعدني على تجاوز الألم. زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة".

وأضافت: "راجعت الطبيب، أخذت المزيد من الدواء ولا شيء تحسّن وبعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة، كلمة "حميد" لم أسمعها في الأول، كلمة "ورم" بشعة غطت على أيّ تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة".

وتابعت: "اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية، تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثمّ عودة للعمل تدريجياً، في أقرب وقت بإذن الله . شكراً لكل من سأل". وإثر هذا تفاعل معها الكثيرون مبدين تعاطفهم ودعمهم، ومتمنين لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الشاشة.